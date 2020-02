Otvorený list Richardovi Sulíkovi o Zemplínskej Šírave

Predseda SaS s obľubou vystupuje ako zástanca verejného záujmu. Občas pritom šliapne poriadne vedľa.

Na FB som zaregistroval tento príspevok od predsedu SaS, Richarda Sulíka. https://www.facebook.com/RichardSulik/videos/124209129029796/. Téme Zemplínskej Šíravy sa venujem už dávnejšie, preto som sa rozhodol zareagovať v tomto otvorenom liste.

Vážený pán predseda SaS,

som publicista, ktorý sa dlhodobo venuje téme Zemplínskej Šíravy. Som tiež členom Komisie turistického ruchu a cezhraničnej spolupráce Košického samosprávneho kraja.

Podrobne sledujem aj zámer spoločnosti CEE Real Estate Group, ktorá plánuje pri Zemplínskej Šírave v časti Paľkov postaviť nové rekreačné stredisko.

(https://www.youtube.com/watch?v=AEyUvulc6Dc&t=4s; od 00:00:40)

Na FB som zaznamenal vaše vystúpenie, v ktorom kritizujete spôsob prideľovania pozemkov pri Zemplínskej Šírave.

Z kontextu tohoto vystúpenia vyplynulo, že sa z pozície politickej moci chystáte prehodnotiť, podľa vás nevýhodné zmluvy so súkromnými investormi, ktorí plánujú podnikať pri Zemplínskej Šírave.

Účelovo ste vytiahli jeden príklad, na základe ktorého paušálne posudzujete prístup Slovenského vodohospodárskeho podniku, a.s. bez toho, aby ste sa oboznámili s dôležitými skutočnosťami.

Takýmto prístupom vyvolávate dojem, že všetky zmluvy Slovenského hospodárskeho podniku sú v rozpore s verejným záujmom a sám sa pasujete do polohy obhajcu spravodlivosti.

V skutočnosti ste to práve vy, pán predseda, ktorý koná v rozpore s verejným záujmom a privlastňujete si kompetencie, ktoré v normálnej, demokratickej spoločnosti politikom nikdy nepatrili, a ani patriť nemôžu.

Ak máte podozrenie, že Slovenský vodohospodársky podnik v minulosti porušil zákon, je plne vo vašej kompetencii, aby ste podali trestné oznámenie a pod dohľadom odbornej i laickej verejnosti zabezpečili kontinuálne sledovanie vyšetrovania možného porušenia zákonov.

Namiesto toho ste sa obmedzili na neurčité škandalizujúce vyjadrenia, ktoré odrádzajú kohokoľvek v zmysluplných investíciách pri, ako ste nazvali, “našom slovenskom mori”.

Preto vás vyzývam v tomto otvorenom liste, aby ste neostali len pri útočných, obviňujúci slovách, ale aby ste potvrdili svoj záujem pôsobiť na slovenskej politickej scéne ako zodpovedná sila, ktorej záujmom je prosperita všetkých časti Slovenska.

Pozývam vás na stretnutie a rokovanie s predstaviteľmi CEE Real Estate Group, Slovenského vodohospodárskeho podniku a.s. a predstaviteľmi samosprávy dotknutého územia priamo na miestach plánovanej investície. Sám sa na tomto stretnutí rád zúčastním z pozície televízneho publicistu, i zástupcu odbornej verejnosti v spomínanej komisii Košického kraja.

Z môjho pohľadu je totiž zámer postaviť nové turistické centrum v časti Paľkov v priamom rozpore s tým, čo ste kriticky pomenovali vo svojom vystúpení.

Po dlhých rokoch totiž na východ Slovenska prichádza súkromný kapitál zo zahraničia, s cieľom pozdvihnúť turistický ruch na brehu Zemplínskej Šíravy. Už dlhšie však sledujem, ako neustále naráža na rôzne ťažkosti, vyplývajúce z nedostatočnej infraštruktúry, na byrokraciu i nedostatočnú podporu zo verejnej správy. K tomu sa pridávajú aj priame útoky a škandalizácia, ako ste to predviedli vy vo svojom príspevku na FB.

Sám som sa opätovne uistil, že v spomínanej investícii nikdy nešlo o to, aby na brehu Zemplínskej Šíravy vznikol uzavretý rezort, prístupný iba pre zbohatlíkov.

Práve naopak, som presvedčený, že je to jedna z ciest, ako aj v tomto nádhernom kúte Slovenska vytvoriť moderné turistické stredisko, prístupné pre všetkých.

Ak na brehu Zemplínskej Šíravy nikto počas desaťročí nič podobné nevytvoril, treba sa pýtať, ako je to možné a kde je chyba?

Ako je možné, že Košický samosprávny kraj už pred dvoma rokmi ohlásil vytvorenie pešej zóny medzi hotelmi Glamour a Thermal na brehu Šíravy a doteraz sa nič neurobilo.

Treba sa pýtať, kam vlastne pôjdu tie 2 milióny €, ktoré Košický kraj plánuje preinvestovať do podpory turistického ruchu, pretože na podporu spomínanej iniciatívy v Paľkove to nebolo a pokiaľ viem ani nebude. To isté platí z úrovne štátu, či iných verejných zdrojov.

Pýtam sa tiež, ako je možné, že vláda štedro dotuje zahraničných investorov v iných oblastiach, dáva im rozsiahle daňové úľavy a dokonca aj priame investičné stimuly. Je tiež na zamyslenie, prečo všetky rozhodujúce investície v novodobej histórii Slovenska zakotvili v Bratislave a na západnej polovici Slovenska.

Treba sa pýtať aj vás osobne, pán predseda SaS, aká je vaša schopnosť konštruktívne riešiť problémy a prispievať k rozvoju naozaj celého Slovenska.

Je totiž všeobecne známe, že v predošlom volebnom období boli vo vašom poslaneckom klube len poslanci zo Západoslovenského kraja a aj v nedávnej minulosti opustili váš poslanecký klub viacerí poslanci, zdôrazňujúc vašu neschopnosť konštruktívnej komunikácie.

Napriek tomu moja ponuka stretnúť sa a vysvetliť si spomínané nedorozumenie stále trvá. Pozývam vás predovšetkým preto, aby ste sa podrobnejšie oboznámili so spomínaným zámerom, aby ste prestali paušálne útočiť aj na tých, ktorí si to vonkoncom nezaslúžia.

Pevne verím, že nájdeme spoločnú reč a že sa ešte toto leto stretneme na brehu Zemplínskej Šíravy v novom rezorte, na ktorý aj vy osobne budete hrdý.

S pozdravom

Ing. Vladimír Seman, publicista a člen Komisie cestovného ruchu KSK