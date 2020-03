"Drahá nevesta" v Košiciach

Predseda SME rodina Boris Kollár sa nechal počuť, že jeho strana bude “drahou nevestou” v plánovanej koalícii. V Košickom kraji majú takúto pozíciu maďarskí poslanci na čele s vicežupanom, Karolom Patakym.

Bolo že to radosti, keď sa pred dvoma rokmi v Košickej župe stal županom mladý, proti-smerácky politik Rastislav Trnka. Postupne však akékoľvek dôvody na radosť zanikli.

Košický kraj je (objektívne) aj po dvoch rokoch najmenej transparentným a (podľa mienky mnohých) najmenej “rozhýbaným” krajom na celom Slovensku.

Snahu o zmenu často blokuje práve “drahá nevesta”, ktorá nemá problém spojiť sa raz s bývalou smeráckou väčšinou, inokedy zas s ich stále zúfalejšími politickými protivníkmi.

Na to všetko sa usmieva hlavný kontrolór, známy nadštandardným vzťahom s “drahou nevestou”.

Župan laboruje na pomedzí týchto dvoch svetov a mal by sa dobre modliť, aby ľudia čím skôr zabudli na jeho predvolebné sľuby.

Zlé jazyky tvrdia, že príčinou takéhoto stavu je práve “drahá nevesta”, ktorej motívom nie je služba verejnosti , ale snaha zúročiť svoje svoje Maďarstvo na Orbánovský (klientelistický, netransparentný) spôsob.

Jedným z príkladov je aj nedávne hlasovanie o zmene pravidiel na prideľovanie dotácií v Košickom kraji.

O čo ide?

Hrá sa o to, komu a ako v Košickom kraji rozdať cca 600 tis. € ročne.

Podľa doterajších pravidiel má úradujúci župan neobmedzené právomoci v rozdeľovaní polovice celkovej sumy, čo je cca 300 tis. € ročne. Takto to nastavila predošlá, smerácko - maďarská koalícia na čele so županom Zdenkom Trebuľom.

Pán terajší košický župan si však takéhoto “žolíka” ponechal, hoci nemusel.

Pritom sa ani neunúval vysvetliť svoje rozhodnutia na komisiách KSK, na ktorých má zastúpenie aj odborná verejnosť.

Zato ho často vidno na rôznych kultúrno spoločenských podujatiach, na ktorých zakaždým zaznie poďakovanie za podporu KSK, ako by to boli osobné, a nie naše, teda verejné peniaze.

Nuž a čo sa deje s druhou polovicou dotácií?

Tá sa rozdeľuje na základe komplikovaného postupu, hotovej alchýmie, do ktorej nevidia poriadne už ani tí, ktorí tento systém vymysleli a riadia.

Ak chcete uspieť, musíte sa dookola prosíkať na úradoch KSK, vypĺňať všelijaké dotazníky a pritom dúfať, že sa zapáčite VŠETKÝM poslancom, teda aj tým zo SMER-u, aj tým z “anti SMER-u”. Na odmietnutie žiadosti o dotáciu stačí totiž jediný nesúhlasný hlas akéhokoľvek poslanca KSK.

Čerešničkou na torte je reakcia “drahej nevesty”, presnejšie pána vicežupana Patakyho. Na otázku, kde je vlastne miesto na prejavenie postoja odbornej verejnosti pri tomto spôsobe dotácií, “drahá nevesta” odpovedala:

“Raz za štyri roky, vo voľbách”. (Podľa nového, dokonca, raz za 5 rokov).

Oooooooh.

Môžeme si len domýšľať rozsah predošlých tichých dohôd “drahej nevesty”.

Pre spravodlivosť dodajme, že zúfalí politickí oponenti SMER-u ( a stále sporadickejší županovi súputníci) prišli s novým návrhom, ktorého podstatou je podstatne jednoduchšie a adresnejšie rozdeľovanie dotácií s posilnením vplyvu odbornej verejnosti.

Tušíte správne, “drahá nevesta” takúto možnosť odmietla.

Výsledkom je patová situácia, ktorú Transparency international vyhodnotila ako najmenej transparentné hospodárenie s verejnými zdrojmi v rámci všetkých krajov na Slovensku.

V tejto situácii má košický župan jedinú šancu, ako presvedčiť verejnosť o svojich dobrých úmysloch.

Ak nechce odísť na konci funkčného obdobia ako človek, ktorý nasľuboval všeličo, ale splnil iba veľmi málo, mal by čím skôr priznať, že nestojí o takú “drahú nevestu”.

Mal by jasne a čitateľne pred verejnosťou komunikovať aj nepopulárne rozhodnutia a mal by demaskovať politických kšeftárov nezávisle od toho, či je to “drahá nevesta”, alebo “drahý ženích”.

Doteraz to však neurobil. Dal tak priestor na úvahy o tom, že to súvisí so zázračnou schopnosťou “drahej nevesty” získať vždy potrebný počet hlasov v krajských voľbách.

Svoje o tom vie aj neúspešný kandidát za župana, Richard Raši.

(https://slovensko.hnonline.sk/1886741-ustavny-sude-zamietol-rasiho-staznost-volby-boli-v-sulade-so-zakonom)

Ponaučenie?

Lepšia žiadna, ako “drahá” nevesta. A to radšej hneď na začiatku, a nie až vtedy, keď je neskoro.