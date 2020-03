List premiérovi od regionálnych televízií

Zámer podporiť investigatívu v regiónoch viacerí novinári zmietli zo stola. V regionálnych televíziách podávame pomocnú ruku a upozorňujeme na nutnosť systémových zmien. https://www.youtube.com/watch?v=vWzhcOHlkaw&t=50s

Otvorený list regionálnych televíznych novinárov Igorovi Matovičovi, premiérovi SR.



Vážený pán premiér,



vítame každú iniciatívu, ktorej cieľom je zlepšiť informovanosť s dôrazom na regióny Slovenska.

Vnímame to ako dôležitý predpoklad nevyhnutných spoločenských zmien, ktorých poslaním je očista spoločnosti a nastolenie spravodlivejšieho spoločenského poriadku.



Najmä v oblasti investigatívnej žurnalistiky máme opakovanú skúsenosť, že poukazovanie na zneužívanie verejnej moci, i zdrojov na osobné ciele, viedlo k perzekúciám, ktoré boli vážnym zásahom do profesionálneho i osobného života novinárov.

Žiaľ, iba výnimočne sa mnohí z nás dočkali uznania, ktoré by bolo aspoň čiastočnou satisfakciou za to, čo sme v dobrej viere konali v prospech celej spoločnosti.

Chceme preto podať pomocnú ruku aj Vám, pán premiér, v napĺňaní zámeru zlepšiť informovanosť o dôležitých skutočnostiach na celom Slovensku.

Veľmi často sú to práve regionálne, či mestské televízie, printové periodiká, rádiá, ale aj nezávislí influenceri, ktorí ďaleko od redakcií centrálnych médií, vo veľmi skromných podmienkach, robia poctivú novinársku prácu vo verejnom záujme.



Títo ľudia sa iba málokedy dostanú do centra pozornosti celej spoločnosti a len naozaj výnimočne dostávajú za svoju prácu aj primeranú odmenu.



Práve títo ľudia oveľa viac, ako jednorazovú finančnú odmenu, potrebujúsystémové zmenyvo svete masmédií na Slovensku.

Navrhujeme veľmi potrebnú zmenu zákona o verejnoprávnych médiách.

Je nevyhnutné, aby na Slovensku nefungovala iba jediná, politikmi riadená verejnoprávna inštitúcia, ktorá má automatický nárok na čerpanie všetkých verejných zdrojov.

V televíznej praxi to vyústilo do stavu, že až 95% rozpočtu RTVS ostáva v STV, štúdio Bratislava.

Najväčší diel rozpočtu RTVS však nejde na programy, ktoré by mali byť prioritným verejným záujmom. Konkrétne, investigatívna tvorba predstavuje iba menej, ako 0,5 % produkcie RTVS.

Oveľa väčší diel zdrojov RTVS sa využíva na rôzne súťažno-zábavné programy, ktoré patria skôr do komerčnej televíznej sféry.

Tento stav sa však nezmení iba výmenou jedného politického nominanta na čele tejto inštitúcie.

Je najvyšší čas uvedomiť si, že nielen novinári v regiónoch, ale predovšetkým celá spoločnosť potrebuje podstatne zlepšiť celkovú informovanosť o správe vecí verejných na všetkých úrovniach. Platí to nezávisle od toho, či je to v hlavnom meste, alebo kdekoľvek na Slovensku.

Vo vyspelých krajinách sa uplatňuje model, podľa ktorého majú nárok na verejné zdroje aj miestne a regionálne médiá.

Takéto opatrenie by otvorilo možnosti na slobodnejšiu, nezávislú tvorbu , výsledkom ktorej by bola omnoho väčšia kontrola inštitúcii, verejných činiteľov v regiónoch a mestách na Slovensku.

Mohlo by to zásadným spôsobom prispieť k obnove transparentnosti v samospráve, verejnej správe, polícii, súdoch, prokuratúre i všetkých oblastiach spoločenského života.

Posilnilo by to aj informovanie o pozitívnych príkladoch nezištných a obetavých ľudí, podpore znevýhodnených skupín, či celom rade prospešných aktivít, ktoré si zaslúžia, aby sa o nich dozvedel širší okruh ľudí, ako je to doteraz.

Dúfame, že tento otvorený list sa stane podnetom na celospoločenskú diskusiu o tom, ako by mali vyzerať verejnoprávne médiá, kto a ako by ich mal riadiť, financovať a zabezpečovať ich nezávislosť a efektívnosť.

Pevne veríme, že prijmete našu podávanú ruku a spoločnými silami sa pričiníme, aby sa médiá naozaj na celom Slovensku mohli v maximálne možnej miere stať pravdivým obrazom celej spoločnosti.

Túto iniciatívu do 23.3.2020 podporilo takmer 30 regionálnych a mestských televízií na celom Slovensku a stále pribúdajú ďalšie) .