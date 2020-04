Slovenský test na koronavírus 2.

Zverejnenie informácie o tom, že košická firma DB Biotech, a.s. má testy na koronavírus, vyvolalo mnoho protichodných reakcií. Pravda sa postupne dostáva na povrch.

Do týchto chvíľ som zaregistroval vyše 300 tis. zhliadnutí aj na takých internetových platfomách, ktoré osobne nepovažujem za seriózne.

Medzi reakciami boli mnohé osobné útoky a obvinenia z brania úplatku a nadbiehania strane SMER. Nechýbali ani výzvy na stiahnutie sa z verejného priestoru za šírenie hoaxov.

Žiadny úplatok od strany SMER a ani žiadnej inej strany som NIKDY od nikoho neprijal. Žiadne peniaze a ani iné benefity som nedostal ani od firmy DB Biotech, a.s.

Mojou prácou je zverejňovanie informácií v médiách a ak mám za to príjem, sú to poctivo zarobené peniaze.

https://www.youtube.com/watch?v=ye0LjMUqzrM

Z duše sa mi protiví rozdávanie dotácií, priam úplatkov rôznym mafiánom a zlodejom a kupovanie si politickej priazne tak, ako to sa to žiaľ, často dialo v réžii strán bývalej vládnej koalície. Vedel som o tom, že firma DB Biotech, a.s. dostala štedrú vládnu podporu za éry SMER-u a myslím si, že bude správne, keď sa v budúcnosti preverí, či to bolo oprávnené.

V tejto chvíli však neexistuje žiadny relevantný dôkaz, že táto firma klame, keď tvrdí, že má testy na koronavírus.

Ak sa mýlim, dôrazne žiadam kohokoľvek, kto takúto informáciu má, aby ju zverejnil. Je úplne jedno, či je to člen Ústredného krízového štábu, alebo ktokoľvek iný.

Mám k dispozícii aj stanovisko firmy DB Biotech, a.s., v ktorom sa o.i. píše:

“Chápeme, že téma je v týchto dňoch „horúca“ a zaujímavá pre novinárov i

širokú verejnosť, v tejto fáze sa však od akýchkoľvek informácií v

médiách dištancujeme a žiadame, aby spoločnosť DB Biotech, a. s. nebola

vťahovaná do diskusií s politickým podtónom”.

Priznávam, že toto stanovisko je pre mňa osobne veľkým sklamaním.

Veril som tomu, že ide o férovú spoločnosť, ktorá nemá problém so zverejnením kľúčovej informácie o výsledkoch svojho dlhoročného snaženia. To, čo som napísal a povedal, bola a je pravda. Ak sa táto spoločnosť dištancuje aj od mojich materiálov, potom sa dištancuje aj od pravdy a je na zamyslenie, prečo to robí.

Verejne preto vyzývam spoločnosť DB Biotech, a.s. aby zverejnila to, čo o nej v kuloároch šíri pán Robert Mistrík a aby to konfrontovala sa jeho týmito vyjadreniami:

https://www.facebook.com/Mistrik2019/posts/685382548884392?hc_location=ufi

Viem o tom, že spomínaná firma ponúkla testy na koronavírus aj Ústrednému krízovému štábu a na 100% viem, že pán Mistrík túto informáciu mal pred rozhovorom pre TV Markíza. Stále nerozumiem tomu, prečo by takáto dôležitá informácia mala ostať v utajení.

Všetkým, ktorí sa zlomyseľne tešia z ťažkostí nastupujúcej vládnej garnitúry odporúčam, aby radšej čušali a uvedomili si, že je aj v ich životnom záujme, aby táto vláda čím skôr zvládla túto nešťastnú krízu.

Naozaj veľmi úprimne želám všetkým členom Ústredného krízového štábu, aby sa im to podarilo zvládnuť. V tomto štádiu považujem za dôležité, aby vybrali naozaj účinné testy na koronavírus za tú najlepšiu cenu a všetko ostatné aby vyriešili až potom.

Nuž a nám všetkým želám, aby sme sa dozvedeli, aká to bola firma a za koľko.

Radšej čím skôr, transparentne a férovo.