Apolitický riaditeľ RTVS? Nezmysel. Nielen preto je Rezník na odstrel.

Vytvoriť predpoklady na to, aby v oblasti verejného záujmu aj súkromné, resp. municipalitné médiá mohli mať nárok na zdroje, ktoré v súčasnosti využíva len RTVS.

Oprášiť model osobitných verejnoprávnych mediálnych subjektov so samostatnou právnou subjektivitou. Riešením by boli tri štúdiá, traja rovnoprávni riaditelia, každé so štyrmi zložkami: Televízia, rozhlas, internet, tlačová agentúra. O tom všetko sa dá diskutovať.