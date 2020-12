Prezidentka pozvala pápeža na Slovensko. A načo?

Slovensko oveľa viac, ako dámu v drahých šatách bez rúška potrebuje morálnu integritu, ktorá pani prezidentke chýba. Ak tomu pápež nerozumie, potom ho nebolo treba pozývať.

Predstavte si situáciu, v ktorej jeden z rozvadených manželov pozve svokrovcov na nedeľný obed. Zdanlivo dobre mienený krok však môže mať aj inú motiváciu: Je ňou snaha o diskreditáciu partnera pred očami jeho najbližších.

Teraz k realite: Pani prezidentka odporučila premiérovi, aby prenechal manažovanie boja proti korone niekomu inému. Zdanlivo dobre mienená rada, ktorá je však v skutočnosti jedovatým útokom, poukazujúcim na premiérovu (údajnú) neschopnosť túto krízu riešiť. Ani slovo napríklad o tom, že Slovensko je „per capita“ v tomto boji najúspešnejšou krajinou Európy. Mám na mysli počet mŕtvych, v prerátaní na počet obyvateľov. Napriek pani prezidentke, nie vďaka nej. Ak by takémuto boju trocha lepšie rozumela, potom by si na stretnutie so starým mužom zobrala v čase pandémie rúško, pravda.

Nuž a pápež by mal urobiť to isté.

A ešte niečo: Namiesto neurčitých prísľubov zjavne nereálnej návštevy by tiež mohol konečne vysvetliť, v čom urobil arcibiskup Bezák chybu a mal by to urobiť tak, aby tomu porozumela väčšina obyvateľov Slovenska.

Namiesto nekonečného traumatizovania biskupa Chautura na základe dávneho obvinenia z údajného sexuálneho zneužívania by mal túto kauzu rázne ukončiť buď odvolaním biskupa, alebo ospravedlnením sa za krivé obvinenie.

Obe kauzy totiž napáchali viac zlého na morálnej integrite cirkvi, ako sa to podarilo komunistom počas štyridsiatich rokov násilnej ateizácie.

Nuž a (zväčša) liberálne médiá by si namiesto ospevovania dámy v pekných šatách mohli všimnúť, že tejto dáme chýba morálna integrita a že by angažovanie sa vo veciach cirkvi mala radšej prenechať niekomu inému.