Zabudol vôl, kedy teľaťom bol, pani Čaputová?

Čaputová by nikdy nebola prezidentkou, nebyť Matoviča. Prezidentka to dnes premiérovi opláca tým, že mu vráža dýku do chrbta. Ohrozuje tým zdravie a životy mnohých ľudí.

Arcibiskup Orosch v marci 2019 mimoriadne ťarbavým spôsobom vstúpil do prezidentskej kampane, keď tvrdil, že „Postaviť sa v televízii a propagovať kandidáta, kandidátku za ultraliberálnu stranu za prezidentku je ťažkým hriechom.“

https://dennikn.sk/1406263/podpora-caputovej-je-tazky-hriech-tvrdil-arcibiskup-predstavitelia-cirkvi-odsudili-aj-radicovu-pred-desiatimi-rokmi/

Z popredných politikov vtedy jedine Matovič otvorene poukázal na nesprávnosť takéhoto postoja. Jeho vystúpenie bolo majstrovskou ukážkou odvahy a čestnosti politika – kresťana.

Bolo na míle vzdialené od pánbožkárskeho predklonu Hlinu, TV LUX a väčšiny cirkevného establishmentu. A, prečo to nepripomenúť, aj hnedých konšpiračných webov a politických platforiem.

https://hnonline.sk/prezidentske-volby-2019/clanky/1905159-priamy-prenos-matovic-pred-prezidentskymi-volbami-vyzyva-obycajnych-krestanov

Dnes nám takýto pánbožkársky predklon predvádza pani prezidentka, keď sa v pekných šatách bez rúška predvádza na zbytočnom stretnutí s hlavou katolíckej cirkvi.

Ako slama z topánok jej pritom trčí urazená pýcha, pre ktorú nepodporila prvú vlnu celoplošného testovania. Matovič vtedy totiž pekne nepoprosil Čaputovú, aby mu – ako vrchná veliteľka ozbrojených síl – dovolila zapojiť do tejto náročnej akcie aj armádu.

Prvá vlna testovania pomohla načas odvrátiť blížiacu sa katastrofu. V kombinácii s ďalšími dvoma testovaniami a lockdownom sme sa mohli stať najúspešnejšou krajinou v boji s pandémiou. Žiaľ, nestalo sa.

Tento premiérov plán prekazila najmä prezidentka s jej verným lokajom Sulíkom. Obaja totiž vymenili zdravie a životy ľudí za povrchné naháňanie politických preferencií.

Východiskom nie je odchod Matoviča, ale jeho podpora. S Čaputovou a Sulíkom si robte, čo chcete.