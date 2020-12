Zvláštne pravidlá SME na diskusných fórach

Denník SME sa už ani nesnaží tváriť sa apoliticky. Vedome a veľmi cielene sa stáva politickým nástrojom v rukách majiteľov tohto média, vrátane subjektov s diskutabilnou minulosťou.

Najprv krátko môj príbeh čitateľa a blogera na SME.

Krátko pred Vianocami som zverejnil blog „Zabudol vôl, kedy teľaťom bol, pani Čaputová?“

https://vladimirseman2.blog.sme.sk/c/551276/zabudol-vol-kedy-telatom-bol-pani-caputova.html

Počas troch dní si tento blog prečítalo zhruba 80 tisíc ľudí. Zakrátko na to mi pán ADMIN navždy zakázal vstupovať do diskusií pod článkami a blogmi na SME. Ako „vysvetlenie“ mi prišiel mail, v ktorom mi pán ADMIN vysvetlil, že to „musel“ urobiť po „opakovanom porušení“ pravidiel diskusií na SME. (???)

Najprv som si myslel, že sa mi sníva. Potom som si uvedomil, že také niečo som už zažil. A nie raz, „x krát“ v RTVS. Preto som v tejto inštitúcii už desať rokov na „čiernej listine“. To však teraz nie je podstatné. Uvádzam to iba preto, lebo dôverne poznám mechanizmy, vedúce k uplatňovaniu cenzúry a autocenzúry.

Prečo si myslím, že sa to deje aj v súvislosti s článkami a blogmi na SME?

Najprv krátky sumár pravidiel SME, ktoré vnímam ako diskutabilné.

Čo teda v SME môžete:

Nadávať na tých, ktorí nesedia do zámerov majiteľov tohto denníka. Pritom si nemusíte robiť starosti s nejakými logickými argumentmi, ani s pravopisom. Čím osobnejšie, čím viac pod pásovo, tým lepšie. Dokonca sa môžete absolútne odpojiť od zdravého rozumu. Žijeme predsa v demokracii, nie? Nemusíte sa obávať, že vás niekto identifikuje, lebo všetci diskutéri majú právo vystupovať anonymne.

Čo v SME nesmiete a čo vnímam ako problém:

Pod svojimi názormi NESMIETE priamo uviesť svoje meno, ale iba pseudonym, teda prezývku. V diskusiách na SME sa nesmiete kriticky vyjadrovať o LGBTI komunite. Ani vtedy, keď píšte o pravdivých a overených faktoch a nikoho pritom neurážate. Ak to predsa urobíte, stihne vás „miernejšia forma trestu“. ADMIN vás označí za homofóba a SME vás preradí do nižšej kategórie, kde sa ocitnete na rovnakej štartovacej čiare s úplnými elévmi novinárskeho remesla. Stalo sa to aj mne, keď som už dávnejšie zverejnil blog s názvom „Priatelia homosexuáli, neblbnite“. Nesmiete diskutovať pod inými článkami a uvádzať pritom odkaz na svoj blog, či video. Priznávam sa, ja som to robil, a nie raz. Vždy som však na to mal, tvrdím ja, dobrý dôvod. Toto je ukážka, spolu s reakciou ADMINA.

Môj príspevok:

Problem je v tom, ze Matovic prekaza chlebodarcom mnohych medii a prieskumnych agentur. Jeho porovnanie s predchodcami ani zdaleka nie je take tragicke, ako to vykresluju... https://vladimirseman2.blog.sme.sk/c/551441/zasadne-rozdiely-medzi-dzurindom-a-matovicom.html

Dôvod zmazania, teda reakcia ADMINA:

reklama (propagovanie znacky) (Koniec zdôvodnenia pána ADMINA)

Po zverejnení spomínaného blogu o pani prezidentke si pán ADMIN dal tú námahu a v krátkom slede našiel aj v mojich dávno zverejnených diskusných príspevkoch „podobnú chybu“. Nuž a na Štedrý deň mi venoval naozaj originálny darček v podobe tohto textu:

Citujem:

„Nakolko ste ani po niekolkych upozorneniach neprestali porusovat Kodex diskutujuceho, boli sme nuteni pristupit k trvalemu zablokovaniu vaseho diskusneho konta.“ (Koniec citátu pána ADMINA)

Vážený pán ADMIN, prečo si myslím, že sa mýlite?

Zverejnenie odkazu na blog, či video nie je automaticky propagáciou značky. Považujem to za dôležité rozšírenie argumentácie, ktoré sa využíva vo všetkých civilizovaných krajinách.

Je zvláštne, že ste si retroaktívne všimli toto údajné porušovanie pravidiel až po blogu, ktorý zjavne nesedí do terajšieho smerovania SME. Teraz mám na mysli jednostranné velebenie prezidentky Čaputovej a strany SaS na čele s jej šéfom Sulíkom.

Zablokovanie diskusného konta je vážny krok, ktorý ma diskriminuje najmä preto, lebo vytvára dojem, že buď ignorujem aj vyložené nezmysly a osobné útoky, alebo že mlčím, lebo mi „došli argumenty“.

Mohol by som sa uraziť a zverejniť tento blog v nejakom inom médiu a vykašlať sa na diskusné fóra v SME. Nateraz to neurobím. Nie je totiž môj štýl utekať z bojiska.

Dôvodom nie je to, že potrebujem nejakú osobnú publicitu, tej som si ako moderátor STV užil vyše hlavy.

Tým pravým dôvodom je, že ma hnevá, keď niekto ohýba pravdu a koná v rozpore s verejným záujmom len preto, že „náhodou“ vlastní aj nejaké to médium.

Váš „Ulačan Vlado“.