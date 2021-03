Prečo otváranie kostolov počas Veľkej noci nie je dobrý nápad

Vírus Covidu rýchlo mutuje a stáva sa stále nebezpečnejším. Živnou pôdou sú akékoľvek kolektívne stretnutia. Áno, aj stretnutia v obchodoch, dopravných prostriedkoch, na pracoviskách. Takéto stretnutia sú však nevyhnutné pre zachovanie základných vitálnych funkcií spoločnosti. Pri všetkej úcte v službe cirkvi, do tejto oblasti kolektívne bohoslužby nepatria. Nepatria sem ani individuálne spovede. Kto zaručí, že kňaz, ktorý sa hoci aj so zachovaním odstupu, s častou výmenou rúšok a kontinuálnou dezinfekciou odevu, či priestorov nestane mediátorom pre vznik novej, oveľa nebezpečnejšej verzie vírusu? Napríklad aj takej, proti ktorej bude akékoľvek očkovanie neúčinné?

Hneď po prípadnom povolení bohoslužieb by sa zákonite zdvihol hlas liberálov, ktorí budú požadovať uvoľnenie v ďalších oblastiach - v reštauráciách, obchodoch, fitness centrách, divadlách, atď., atď. Prezidentka sa možno opäť v pekných šatách vyberie na audienciu k pápežovi, ale sprísnenie opatrení nepodporí, práve naopak. V terajšej situácii by akákoľvek vládna koalícia takýto nápor už nezvládla. Dôvera ľudí v štát by prerazila dno a navrch by mali tí, ktorým viac ako na životoch ľudí záleží na náraste politických preferencií. Bezbrehý populizmus totiž býva nákazlivý. So zodpovednosťou to však má pramálo spoločné.